Китай отказался покупать нефть из Венесуэлы из-за санкций

Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC отменила свои планы на месяц по загрузке порядка 5 млн баррелей венесуэльской нефти в танкеры из-за введенных Вашингтоном в отношении Каракаса санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Пекин, указывают они, за последние более чем 10 лет еще ни разу не отказывался от закупок венесуэльской нефти и всегда выполнял свои обязательства. Тем не менее агентство отмечает, что отказ от поставок нефти сейчас не говорит о полном разрыве контактов Китая и Венесуэле в сфере торговли нефтью. На планировавшиеся для Китая объемы другого покупателя пока не нашли.
Напомним, что президент США Дональд Трамп 5 августа подписал распоряжение, согласно которому Вашингтон вводит санкции против всех, кто оказывает поддержку венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро.
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