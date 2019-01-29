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Мэй попробует заново согласовать с Брюсселем сделку о Brexit

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Мэй попробует заново согласовать с Брюсселем сделку о Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена вернуться в Брюссель, чтобы заново согласовать соглашение об условиях Brexit с учетом пожеланий, высказанных британскими законодателями.

«Единственный способ избежать выхода без сделки — заключить соглашение. Я хочу вернуться в Брюссель с предельно четким мандатом, чтобы достичь соглашения, которое поддержит Палата общин», — сказала Мэй, открывая пятичасовые дебаты в Палате общин перед намеченным на вечер вторника голосованием по внесенным поправкам к биллю о выходе королевства из состава ЕС, передает ТАСС. «Это означает направление самого четкого послания не о том, чего Палата общин не хочет, а о том, чего мы действительно хотим», — добавила премьер.

Она при этом высказала поддержку поправке, внесенной Грэмом Брейди, главой Комитета 1922, объединяющего рядовых членов тори в парламенте. Он предложил убрать понятие «бэкстоп» из соглашения с ЕС, а вместо него упомянуть некую «альтернативную договоренность», не допускающую появления жесткой границы на острове Ирландия.

Именно серьезное недовольство депутатов механизмом североирландского «бэкстопа» стало основной причиной, по которой Палата общин сразницей в 230 голосов две недели назад не поддержала проект сделки по Brexit. «Бэкстоп» подразумевает, что Ольстер будет автоматически оставаться членом европейского таможенного союза и единого рынка, если стороны не смогут договориться по вопросу прозрачности границы на острове Ирландия. Она проходит между выходящей из ЕС вместе с Великобританией Северной Ирландией и остающейся членом европейского сообщества Ирландией.

Мэй подтвердила, что после сегодняшнего голосования намерена внести саму сделку с ЕС на рассмотрение парламента 13 февраля. Если же этого по каким-то причинам не произойдет или депутаты вновь откажут ей в поддержке, то уже на следующий день она опять предложит народным избранникам вносить поправки в билль о Brexit. То есть она повторит нынешнюю процедуру, которая завершится позднее во вторник голосованием.

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«Я знаю, что некоторые члены парламента выразили обеспокоенность, что эти дебаты могут стать последним шансом для внесения изменений с целью избежать выхода без сделки. Я хочу заверить их, что это не так. Мы вынесем пересмотренную следку на рассмотрение Палаты общин для второго принципиального голосования депутатами как можно скорее», — заверила премьер.

Brexit, Тереза Мэй
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