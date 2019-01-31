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Ежедневная аудитория Facebook достигла рекордной отметки

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Ежедневная аудитория Facebook достигла рекордной отметки

Число людей, которые каждый день заходят в Facebook, выросло до 1,53 млрд. Об этом свидетельствует опубликованная в среду корпоративная отчетность за четвертый квартал и за весь 2018 год компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть.

Как следует из документов, в декабре 2018 года не менее 1,53 млрд человек хотя бы один раз в день входили в соцсеть. Данный показатель вырос за год на 9%. При этом, число тех, кто пользуется Facebook не реже одного раза в месяц, превысило 2,32 млрд. Годовой рост также составил 9%.

Представители Facebook заявили, что в мире свыше 2,7 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов. В этот список включены, помимо Facebook, соцсеть Instagram, а также приложения для мгновенного обмена сообщениями Messenger и WhatsApp. Тех, кто делает это хотя бы один раз в день, по данным компании, более 2 млрд.

Facebook также сообщила, что ее чистая прибыль за 2018 год достигла $7,57 в расчете на акцию или суммарно $22,11 млрд, в 2017 году показатель составил $15,93 млрд. При этом, прибыль за четвертый квартал 2018 года составила $6,88 млрд. Это является рекордом для компании, отметил телеканал CNN. Он подчеркнул, что разразившийся ранее громкий скандал вокруг компании не оказал значительного влияния на ее финансовые показатели.

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Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире.

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