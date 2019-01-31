Переговоры России и США по ракетному договору провалились

Встреча с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон не принесла продвижения по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам встречи с Томпсон, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росcийские СМИ.

«К сожалению, продвижения нет. Позиция американской стороны весьма жесткая, ультимативная, — сказал он.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров считает, что начало производства в США новых ядерных боеголовок W76-2 повышает риск конфликта.

Ранее Андреа Томпсон после переговоров с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковим в Женеве заявила, что Россия до сих пор существенно нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Наша позиция ясна. Россия должна уничтожить свою ракетную систему, которая не отвечает (Договору о РСМД, — ред.)», — отметила Томпсон.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО имеет «много потенциальных путей» для ответа, если Россия будет продолжать нарушать условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. «У России есть последний шанс», — отметил Столтенберг.