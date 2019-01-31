В ООН заявили о масштабной вспышке Эболы в Конго

В Конго зафиксировали самую масштабную вспышку лихорадки Эбола. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости ООН.
Указано, что дети составляют 30% от общего числа заразившихся.
«Нынешняя вспышка Эболы — десятая и самая масштабная в Демократической республике Конго. По данным ООН, она также является второй крупнейшей эпидемией Эболы в истории — после вспышки 2014-2016 годов в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне», — отметили в организации.
Указано, что за последние полгода — с момента объявления о вспышке — заразились уже 740 человек.
«За полгода более 460 из них умерли. В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) сообщают, что 30% заразившихся — дети. Заболевание взято под контроль в Мангини, Бени и Команде», — сообщили в ООН.
Вместе с тем в Бутембо и Катви, на которые в последние недели приходится 65% новых случаев Эболы, вирус продолжает распространяться.
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