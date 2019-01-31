Путин прокомментировал создание новой церкви в Украине и заявил о готовности вмешаться

Инициаторы нового церковного проекта в Украине грубо вмешиваются в церковную жизнь, напоминая тем самым безбожников, преследовавших священников и верующих в XX веке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвященном десятилетию интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Президент РФ считает, что «проект, не имеющий отношения к вере, а насквозь фальшивый» и связанный с борьбой за власть, «реализуется сегодня в Украине». «Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь, его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей», — сказал Путин.

По его словам, власти России не вмешиваются в церковные дела, но оставляют за собой право делать все для защиты свободы вероисповедания.

«Государство, власти России считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела, мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более — в соседней суверенной стране», — заявил Путин. «Тем не менее, оставляем за собою право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания», — пригрозил российский лидер.