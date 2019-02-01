Польза завтрака для избавления от лишнего веса оказалась сильно преувеличенной

Ученые не раз уверяли, что завтрак — самый важный прием пищи. Именно во время утренней трапезы запускаются важные метаболические процессы. Кроме того, сытный завтрак снижает риск переедания во второй половине дня, то есть косвенно помогает поддерживать здоровый вес.

Но, возможно, польза завтрака для похудения сильно преувеличена.

Исследователи из Университета Монаша в Австралии решили разобраться в этом вопросе и проанализировали результаты 13 исследований, проведенных в разных странах за последние 28 лет. В некоторых работах изучалось влияние различных приёмов пищи и их пропусков на вес человека, другие же были сосредоточены на изучении того, как завтраки сказываются на ежедневном потреблении и расходе калорий. Научная статья по итогам этой работы опубликована в издании BMJ.

В этих исследованиях принимали участие люди разных возрастов с разной массой тела. Контролируемые наблюдения были как краткосрочными, так и долгосрочными.

В результате ученые не нашли никаких убедительных доказательств того, что употребление завтрака способствует снижению веса, а отказ от него, напротив, ведёт к набору лишних килограммов.

Результаты метаанализа показали, что люди, которые привыкли завтракать, потребляли в течение дня больше калорий по сравнению с теми, кто пропускал этот приём пищи. Более того, у последних не возникало желания съесть больше за обедом или ужином.

«Мы обнаружили, что те, кто привык завтракать, как правило, потребляли на 260 килокалорий в день больше и в среднем весили на 0,44 килограмма больше тех, кто не завтракал», — сообщила ведущий автор новой работы Флавия Чикуттини (Flavia Cicuttini) в интервью ресурсу Gizmodo.

Ее команда также не нашла никаких доказательств того, что употребление завтрака улучшает обмен веществ или защищает от переедания в течение дня.

Причем все полученные результаты справедливы для людей как с нормальным, так и с избыточным весом.

По словам авторов новой работы, эти данные не опровергают, а лишь ставят под сомнение общепринятое мнение, что завтрак играет важную роль в похудении.

Вполне возможно, что люди, считающие завтрак неотъемлемой частью своего утра, лучше заботятся о своём весе и ведут более здоровый образ жизни в целом — придерживаются режима, употребляют качественные продукты и так далее. Это может объяснить, почему некоторые предыдущие работы показали, что завтракающие люди реже набирают лишние килограммы.

Профессор Тим Спектор (Tim Spector) из Королевского колледжа в Лондоне, комментируя результаты нового исследования, отмечает: согласно данным наблюдений, люди, которые чаще пропускают завтраки, как правило, имеют более низкий социально-экономический статус. Они менее образованы, меньше зарабатывают, имеют больше проблем со здоровьем. Такие слои населения не придерживаются правильного питания в целом, отчего чаще страдают от ожирения. Вероятно, именно социально-экономический фактор, а не отсутствие завтраков играет в данном случае ключевую роль.

Также специалисты подчеркивают, что в данном случае рассматривалось значение завтрака лишь с точки зрения поддержания веса. Но не стоит забывать о других преимуществах утреннего приема пищи. К примеру, было доказано, что ежедневный завтрак защищает от сахарного диабета. А людям, которым уже диагностировано это заболевание, белковый завтрак поможет бороться со скачками сахара в крови.