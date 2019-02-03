В Софии Киевской началась церемония интронизации главы ПЦУ Епифания

В Софии Киевской проходит литургия и интронизация Предстоятеля Православной Церкви Украины митрополита Епифания.

Участие в интронизации принимают представители духовенства — Константинопольского патриархата, а также представители украинской власти, в частности президент Украины Петр Порошенко с супругой, и верующие.

На Софийской площади дежурит полиция, часть площади возле Софийского собора отделена металлическим заграждением.