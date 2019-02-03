Епифаний рассказал, когда ПЦУ признают другие церкви

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний ожидает, что другие церкви примут коллегиальные решения о признании автокефалии ПЦУ в течение нескольких месяцев. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».
«Мы сейчас ожидаем, что в течение нескольких месяцев. Потому что, например, Элладская церковь (в Греции — ред.) и Кипрская имеют на февраль запланированы заседания архиерейских соборов. И мы надеемся на то, что будут приняты положительные решения», — отметил Епифаний .
Митрополит пояснил, что в случае некоторых церквей этот процесс может быть более длительным из-за особенностей процедуры.
Но, подчеркнул он, признание ПЦУ является «вопросом времени».
«Возможно, в других церквях это будет более длительно, изучение вопроса различными богословскими и каноническими комиссиями и так далее. Здесь трудно предсказать. Ибо каждая церковь — это отдельная независимая структурная единица в составе православной церкви. Поэтому они самостоятельно решают коллегиально или синодально, или на архиерейском соборе принимают соответствующие решения.
Поэтому предсказать сложно. Я не хотел бы здесь прогнозировать или ставить определенные хронологические рамки, нас признают», — добавил Епифаний.
Напомним, что Православная церковь Украины была создана 15 декабря 2018 года путем слияния преимущественно двух неканоничных церквей УПЦ КП и УАПЦ.
5 января 2019 года в Стамбуле был подписан томос об автокефалии украинской церкви — и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.
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