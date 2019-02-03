В России перевернулся автобус с детьми, есть погибшие

Спасатели деблокировали из автобуса, опрокинувшегося в кювет в Калужской области России, 42 человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Спасатели также извлекли из перевернувшегося под Калугой автобуса тела двух взрослых, погибших в результате аварии.

«По состоянию на 12:00 мск извлечены тела двоих взрослых», — сообщили в штабе ликвидации последствий ДТП.

ДТП произошло на 37-м км автомобильной дороги регионального значения вблизи населенного пункта Извеково в Бабынинском районе Калужской области. Автобус, перевозивший детей на танцевальные соревнования, опрокинулся на крышу.

Всего в автобусе находились 48 человек, в том числе 33 ребенка.

Автобус следовал из Смоленска в Калугу, он принадлежал частному предпринимателю.