Порошенко сдал в ЦИК документы для участия в выборах президента

Президент Украины Петр Порошенко подал в воскресенье документы в ЦИК для регистрации кандидатом на пост главы государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.
Напомним, что Порошенко заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок как самовыдвиженец 29 января.
По состоянию на вечер воскресенья 74 человека воспользовались возможностью регистрации кандидатами в президенты страны. ЦИК утвердил 28 заявок, 22 гражданам в этом было отказано по разным причинам.
Прием документов истекает вечером в воскресенье.
Очередные выборы президента запланированы на 31 марта. Эта кампания - рекордная по количеству претендентов на президентское кресло. На минувших досрочных выборах в 2014 году в кампании принимали участие 23 кандидата, в 2010 было 18 желающих стать главой государства.
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