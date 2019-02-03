Порошенко сдал в ЦИК документы для участия в выборах президента

Президент Украины Петр Порошенко подал в воскресенье документы в ЦИК для регистрации кандидатом на пост главы государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

Напомним, что Порошенко заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок как самовыдвиженец 29 января.

По состоянию на вечер воскресенья 74 человека воспользовались возможностью регистрации кандидатами в президенты страны. ЦИК утвердил 28 заявок, 22 гражданам в этом было отказано по разным причинам.

Прием документов истекает вечером в воскресенье.

Очередные выборы президента запланированы на 31 марта. Эта кампания - рекордная по количеству претендентов на президентское кресло. На минувших досрочных выборах в 2014 году в кампании принимали участие 23 кандидата, в 2010 было 18 желающих стать главой государства.