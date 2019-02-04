В хранилищах осталось 11 миллиардов кубов газа

Украина с начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа из подземных хранилищ по 2 февраля 2019 года снизила запасы в них на 35,7% (на 6,141 млрд кубов) — до 11,53 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные «Укртрансгаза».

По расчетам «Интерфакс-Украина», 7-30 ноября из ПХГ поднято 1,73 млрд кубов газа, 1-31 декабря — 2,24 млрд кубов газа, 1-31 января — 2,7 млрд кубов, 1-2 февраля — 120,25 млн кубов, в том числе 2 февраля — 56,14 млн кубов.

Отбор газа из хранилищ год назад — 2 февраля 2018 года — составил 84,85 млн кубов при запасах 12,350 млрд кубов, два года назад — 83,4 млн кубов при запасах 9,709 млрд кубов, три года назад — 56,27 млн кубов при запасах 10,996 млрд кубов, четыре года назад — 41,93 млн кубов при запасах 9,210 млрд кубов.

Как сообщалось, в 2018 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 0,82 млрд кубов, тогда как в 2017 году закачка превысила отбор на 2,733 млрд кубов.

«Укртрансгаз», 100% которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд кубов.