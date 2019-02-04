Украина в январе резко сократила импорт газа

Украина в январе 2019 года сократила импорт природного газа в 3,2 раза (на 553,8 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года — до 247,7 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО «Укртрансгаз».
По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», в том числе со стороны Словакии в январе-2019 поступило 122,7 млн куб. м газа (-79,4% к январю-2018), Венгрии — 84,9 млн куб. м (-14,9%), Польши — 40,2 млн куб. м (-61,8%).
При этом по сравнению с январем 2017 года (1 млрд 453,1 млн куб. м) импорт газа в минувшем месяце упал в 5,9 раза.
Отметим, что Украина уже более трех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО «Газпром» (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.
Украина в 2018 году сократила импорт природного газа на 24,6% (на 3 млрд 459,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом — до 10 млрд 590,2 млн куб. м, в том числе, со стороны Словакии за прошлый год поступило 6,459 млрд куб. м газа (-34,8% к 2017-му), Венгрии — 3 млрд 441,1 млн куб. м (+21,4%), Польши — 690,1 млн куб. м (-47,1%).
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