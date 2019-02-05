Авиакомпания Germania объявила о банкротстве

Немецкая авиакомпания Germania подала заявление об объявлении ее банкротом. Об этом во вторник сообщило агентство DPA.
По его данным, компания приостанавливает все полеты.
Отмечается, что причинами краха перевозчика стали резкий рост цен на керосин летом прошлого года с одновременным падением курса евро по отношению к доллару США, а также большое количество технических услуг, необходимых для парка воздушных судов.
В распоряжении авиакомпании 37 воздушных судов, в том числе аэробусы А-319 и А-321, Боинги-737.
Она выполняла как внутренние рейсы, так и международные, летая в Великобританию, Грецию, Турцию, Кипр, Болгарию, Македонию Израиль, Египет, Ирак, Россию и ряд других стран.
Germania — частная авиакомпания, основанная в 1978 году.
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