Ученые заявили о смещении магнитного полюса Земли

Ученые из американского Национального института информации об окружающей среде выяснили, что северный магнитный полюс Земли смещается со скоростью около 55 км в год. Он движется от северных территорий Канады в сторону Сибири и уже преодолел линию перемены дат (проходящую от полюса до полюса условную линию, по разные стороны которой местное время отличается на сутки).

Обычно об изменениях в магнитном поле Земли ученые объявляют раз в пять лет. Новое сообщение должно было быть опубликовано в конце этого года. Однако серьезные изменения в Арктике заставили специалистов сообщить о них досрочно. Издание Guardian указывает, что в 2000 году скорость смещения составляла порядка 15 км в год. За 18 лет она увеличилась в три с лишним раза.

Произошло это из-за увеличившейся активности во внешней жидкой оболочке ядра планеты. Отчасти это может быть связано с изменением климата.

Смещение магнитного поля Земли принципиально важно для корректировки средств навигации и обеспечения безопасности движения как военных, так и гражданских самолетов и кораблей. В корректировке нуждаются также приложения на смартфонах и GPS навигаторы. Причем это касается не только районов, прилегающих к Северному Ледовитому океану.

Ученые отмечают, что южный магнитный полюс Земли также смещается, однако скорость его перемещения значительно ниже.