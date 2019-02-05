В Украине началась регистрация на ВНО-2019

В Украине 5 февраля стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Сообщается, что регистрация продлится до 25 марта. Для регистрации необходимо на сайте Украинского центра оценивания качества образования создать и заполнить регистрационную карточку, подготовить комплект регистрационных документов и подать его ответственному за регистрацию в учебном заведении. Для выпускников прошлых лет - отправить документы в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.

Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений присылают по 18 марта 2019 года.