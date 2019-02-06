Кабмин принял решение о финансировании доставки пенсий Укрпочтой

Кабмин утвердил порядок использования в 2019 году средств, предусмотренных в госбюджете для возмещения расходов «Укрпочте» за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи. Такое решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.

Бюджетные средства, в пределах утвержденных ассигнований на 2019 год, предоставляются АО «Укрпочта» при условии заключения им в порядке, установленном Законом Украины «О публичных закупках» договоров с территориальными органами Пенсионного фонда Украины о предоставлении услуг по выплате и доставке пенсий и денежной помощи населению в 2019 году.

Реализация этого решения обеспечит бесперебойную доставку пенсий, а также выплату заработной платы сотрудникам АО «Укрпочта».