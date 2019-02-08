НАБУ проводит обыски в «Аграрном фонде»

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 7-8 февраля проводят обыски в ПАО «Аграрный фонд».
Как сообщает в пятницу пресс-служба НАБУ, это следственное действие санкционировано и проходит в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту растраты служебными лицами ПАО «Аграрный фонд» более 240 млн грн средств при закупке, хранении и упаковке удобрений в 2017-2018 годах.
В НАБУ сообщают, что обращались к «Аграрному фонду» и требовали предоставить временный доступ к документам для расследования, но служащие предприятия отказались.
«С целью объективного и всестороннего расследования детективы вынуждены изымать их в принудительном порядке», — отметили в ведомстве.
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