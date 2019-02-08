НАБУ завершило расследование «дела Онищенко» и передает его в суд

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко в рамках дела о расхищении средств при добыче и продаже природного газа, сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

«На днях завершено дело в отношении господина Онищенко, это последний большой кусок того большого дела, в котором фигурировали экс-глава ГФС, целый ряд других чиновников, в том числе „Укргазвыдобування“, тех, кто был причастен к схеме расхищения почти 3 млрд грн», — рассказал Сытник на брифинге в Киеве в п’ятниця, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, на сегодняшний день расследование завершено и «в ближайшие дни обвинительный акт будет направлен в суд».

Как сообщалось, Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування».

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.