Госстат подсчитал январскую инфляцию

Инфляция в Украине в январе 2019 года составила 1% по сравнению с 0,8% в декабре предыдущего года, сообщила Государственная служба статистики Украины в пятницу.

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен замедлился по итогам января до 9,2% с 14,1% за минувший год.

Базовая инфляция в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года составила 0,3%, к январю минувшего года — 8,3%