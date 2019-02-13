Ресторанная сеть «Козырная карта» прекратила работу

С 1 февраля киевская сеть ресторанов «Козырная карта» перестала работать — офис компании закрыт. Заведениями управляют их владельцы, карты перестанут действовать. Об этом сообщили Liga.net директоры трех ресторанных сетей, официально подтвердить эту информацию не удалось.
«Козырная карта» появилась в 2000 году. В 2013 году в сети было уже 112 ресторанов, их количество росло, компания раздала уже 2,5 млн дисконтных карт.
Тем не менее, сеть переживала кризис из-за экономической ситуации в стране. При этом киевские власти решили демонтировать плавучие рестораны сети, что также ударило по бизнесу.
Но основные проблемы начались после ареста одного из основателей сети Андрея Задорожного в 2012 году. Его подозревали в мошенничестве с залогами по кредитам. Впрочем, Подольский районный суд в 2015 году признал его невиновным, и он принялся запускать новые проекты.
К этому времени от «Козырной карты» начали отпочковываться как отдельные заведения, так и целые сети.
Участники рынка называют несколько версий, почему сеть прекратила работу. В частности, владельцы заведений не хотели платить управляющей компании 30-50% от прибыли. Беспорядочная раздача дисконтных карт стала тяготить рестораторов. Скидки в 10-20%, когда количество карт превышает миллион, оказались накладными.
В некоторых ресторанах эти карты уже не принимают, в некоторых они будут действовать еще какое-то время, их также могут заменить картами ресторана.
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