Ресторанам и ночным клубам запретили работать после 23.00 по всей стране, - Степанов

В Украине действует запрет на работу заведений общественного питания и ночных клубов после 23:00.
Об этом на брифинге в четверг, 16 июля, сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.
«На заседании правительства было принято решение, что учреждения, такие как ночные клубы или учреждения питания, у них есть соответствующие ограничения по времени работы. То есть, эти ограничения с 23 до 7 часов. В это время они не могут работать», — заявил Степанов.
Он отметил, что соответствующее решение правительства распространяется на территорию всей страны.
Как сообщалось, по состоянию на 16 июля в Украине лабораторно подтверждены 56 455 случаев COVID-19, из них за сутки — 848.
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