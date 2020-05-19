Половина украинских ресторанов может закрыться

В связи с негативным влиянием коронакризиса украинский ресторанный рынок в ближайшие шесть-десять месяцев может сократиться минимум в два раза, считает основатель и совладелец сети ресторанов Mafia Тарас Середюк.
«Возможно, я пессимист, но считаю, что рынок схлопнется, он уменьшится минимум в два раза. Все то, что будет происходить в ближайшие шесть-десять месяцев, повлияет на это. У нас начинается война с нашими арендодателями, у нас начинается большая война с государством относительно того, какие налоги будем платить. У нас начинается большая война с поставщиками, которые остро отреагировали на призывы „ничего никому“ (не платить — Ред.) и очень воинственно многие из них настроены», — отметил он во время онлайн-встречи вновь созданной Украинской ресторанной ассоциации, передает Интерфакс-Украина.
По словам Середюка, сейчас перед участниками рынка стоит задача максимально сохранить ресторанную отрасль, способствовать сокращению банкротств и сохранению рабочих мест.
Кроме того, основатель Mafia убежден: сегодня все рестораторы должны поддержать инициативу, которой вводится на рынке правило относительно аренды помещений в размере «не более 10% от оборота».
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