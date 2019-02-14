Глава партии ХДС поддержала сторонников «Северного потока – 2»

Председатель Христианско-демократического Союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала сторонников проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает DW.
По ее словам, Германия поддерживала экономические отношения с РФ даже в пиковый период холодной войны.
«Северный поток — 2» для меня, как и для других, конечно, не тот проект, что я поддерживаю всем сердцем. Однако основополагающие решения уже приняты, проект нельзя повернуть назад«, — заявила она.
Кроме того, Аннегрет Крамп-Карренбауэр подвергла критике угрозы со стороны США о введении санкций из-за строительства газопровода.
«Угрозы санкциями — не лучший способ общения между друзьями и партнерами. США преследуют собственные экономические интересы, что вполне законно», — добавила она.
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