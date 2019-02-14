ЕС согласовал реформу авторского права в интернете

Согласно реформе авторского права в ЕС, СМИ, в частности, положено вознаграждение, если их материалы повторно использовались агрегаторами или соцсетями, например Google или Facebook.
Об этом пишет DW.
Представители Совета ЕС, Еврокомиссии, а также Европарламента в среду, 13 февраля, достигли соглашения по реформе авторского права в Евросоюзе.
В частности, реформа предполагает, что СМИ должны получать вознаграждение, если их материалы повторно использовались агрегаторами или социальными сетями, например Google или Facebook.
Кроме того, вознаграждение должны будут получать и владельцы прав или создатели контента, если их песни или видеоролики распространяются через онлайн-порталы. Эта статья реформы затронет в первую очередь YouTube.
Европарламентарий от немецкого Христианско-демократического союза Аксель Фосс приветствовал соглашение о реформе.
«Защита цифрового авторского права положит конец эпохе Дикого Запада в Интернете. Теперь мы сможем соответствовать новой реальности и бизнес-моделям цифрового века», — считает Фосс.
С ним не согласна депутат Европарламента от «Пиратской партии» Юлия Реда.
«Эта сделка представляет собой опасность для мелких издательств, авторов и в той же степени для интернет-пользователей», — уверена Реда.
Реформа, суть которой заключается в модернизации авторского права в эпоху цифровых технологий, обсуждается в Евросоюзе с 2016 года.
Вокруг законопроекта велись ожесточенные дискуссии. Крупные интернет-компании, в том числе Google и Wikipedia, высказывались против некоторых статей реформы. В июле Европарламент отклонил законопроект в связи с тем, что ряд его положений вызвал критику специалистов.
Для вступления в силу решение, принятое в среду, должно быть еще одобрено представителями всех стран-членов Европейского Союза и Европарламентом.
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