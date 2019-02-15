США могут разрешить гуманитарным организациям работать в КНДР

Госдепартамент США рассматривает возможность вывода деятельности гуманитарных организаций из-под санкций в отношении КНДР и отмены запрета на ее посещение. Об этом сообщил в пятницу южнокорейский телеканал KBS со ссылкой на доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

По данным телеканала, в США «обеспокоены положением северокорейцев, и в этой связи рассматриваются меры, которые решат проблему, заключающуюся в том, что санкции препятствуют оказанию законной помощи населению КНДР».

Одновременно отмечается, что Вашингтон пока не планирует предоставлять гуманитарную помощь Пхеньяну на государственном уровне.

По данным ФАО, примерно 19 млн жителей КНДР зависят от государственной системы распределения продовольствия, а треть детей в возрасте от полугода до двух лет не получают необходимого количества калорий. 25% из этих детей страдают от хронического недоедания. Население КНДР — около 25,5 млн человек.

Организация отмечает, что гуманитарная ситуация в КНДР ухудшилась из-за засух, наводнений и других стихийных бедствий, повторявшихся в течение последних шести лет.

В этой связи ФАО призвала страны-доноры выделить $10 млн для предоставления гуманитарной помощи 513 тыс. жителей КНДР, которые оказались в наиболее сложной продовольственной ситуации.