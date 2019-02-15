В Словении депутат лишился мандата после кражи сэндвича

Депутат парламента Словении Дарий Крайчич подал в отставку после кражи сэндвича из одного из магазинов в Любляне. Об этом сообщает BBC.
Депутат из правящей партии «Список Марьяна Шареца» пояснил, что в супермаркете его игнорировали, поэтому он решил испытать систему безопасности и ушел не заплатив.
Кражу не заметили, несмотря на наличие большого количества камер наблюдения, хотя депутат, по его словам, позже вернулся, чтобы заплатить за бутерброд.
Свои действия Крайчич назвал неудачным социальным экспериментом и извинился.
Про свой «эксперимент» депутат рассказал коллегам на заседании комитета сельского хозяйства. Коллеги посмеялись над историей, однако в четверг глава фракции «Список Марьяна Шареца» Бран Голубович осудил действия Крайчича как неприемлемые.
«Он взял на себя ответственность за это и подал в отставку по собственному желанию и в соответствии с этическими стандартами «Списка Марьяна Шареца», — сказал Голубович.
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