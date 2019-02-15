AXA завершила продажу своего страхового бизнеса в Украине

Международная группа компаний AXA успешно завершила оформление сделки по продаже всех своих компаний в Украине. Об этом ЭП сообщили в компании.
АХА была представлена в Украине компаниями «AXA Страхование» и «AXA Страхование жизни».
«Группа компаний АХА успешно завершила оформление операций с Fairfax Financial Holdings Limited, штаб-квартира которого находится в Торонто, Канада, зарегистрированный на фондовой бирже Торонто», — говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что по результатам 2018 года прибыль компаний «АХА Страхование» и «АХА Страхование Жизни» в Украине составила 164 млн гривен по международным стандартам группы AXA, что на 176% выше, чем в 2017 году (прибыль по национальным стандартам составила 75 млн гривен).
Группа AXA — страховая компания, в которой работает 160 тысяч сотрудников во всем мире, которые обслуживают 105 миллионов клиентов в 62 странах. В 2017 году ее доходы, согласно МСФЗ, составили 98,5 млрд евро, а прибыль от основных видов деятельности — 6 млрд евро. AXA управляет активами в размере 1,439 трлн евро по состоянию на 31 декабря 2017 года.
Международная холдинговая компания Fairfax Financial Holdings Limited со штаб-квартирой в Торонто (Канада) занимается страхованием, перестрахованием и управлением инвестициями с 1985 года. Страховые компании холдинга Fairfax Financial Holdings Limited работают децентрализованным способом.
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