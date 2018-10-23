Французская АХА продает весь страховой бизнес в Украине

АХА Group (Франция) сообщила о продаже компании Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax, Канада) 100% акций страховых компаний «АХА Страхование» и «АХА Страхование Жизнь», сообщается в пресс-релизе группы.

Как уточняется в сообщении, 50% компании «АХА Страхование» принадлежит «УкрСиббанку».

Fairfax со штаб-квартирой в Торонто (Канада) является холдинговой компанией по финансовым услугам, которая через сеть собственных компаний осуществляет инвестиционный менеджмент, страхование имущества и ответственности, перестрахование. В феврале 2015 года Fаirfax заявила о покупке 100% страховой компании «QBE Украина», позже переименовав компанию в «Колоннейд Украина».

Fairfax по состоянию на конец 2017 года принадлежало 28,06% Astarta Holding N.V. (Нидерланды), холдинговой компании агропромышленного холдинга «Астарта».

Страховая компания «АХА Страхование» (Киев) является ведущей страховой компанией Украины. За первое полугодие 2018 года собрала более 915,6 млн грн валовых страховых премий, что на 14%, больше, чем за аналогичный период 2017 года. Общий объем страховых выплат за этот период составил 455 млн грн, что на 17% больше, нежели в 2017 году.

СК «АХА Страхование» принадлежит АХА Group (Франция), представлена на украинском страховом рынке с 2007 года. В компании работает более 780 сотрудников и 1 220 агентов по всей Украине. «АХА Страхование Жизнь» зарегистрирована в июле 2013 года.