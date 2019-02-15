За год гражданство РФ получили более 80 тысяч граждан Украины

В 2018 году в России предоставили гражданство 83 тыс. 081 гражданину Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на статистические данные по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ.
Отмечается, что за январь-декабрь 83 тыс. 081 украинец получил гражданство РФ (принято, восстановлено, признано).
Кроме того сообщается, что за данный период принято решение о выдаче 64 тыс. 861 вида на жительство для украинцев (в настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 170 тыс. 638 украинцев).
В МВД РФ добавили, что граждане Украины в 2018 году получили 77 тыс. 075 разрешений на временное проживание (проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 160 тыс. 706 украинцев).
В агентстве сообщили, что в 2017 году российское гражданство получили 85 тыс. 119 украинцев.
Напомним, что в России начали упрощение процедуры получения российского гражданства гражданами Украины, в первую очередь беженцами.
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