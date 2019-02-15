Правительство хочет запретить компаниям брать на работу физлиц-предпренимателей

Министерство социальной политики предлагает запретить использовать гражданские отношения между компанией и физическим лицом-предпринимателем вместо найма такого лица на работу. Соответствующий проект закона министерство опубликовало на своем сайте.
Предлагается дополнить Кодекс законов о труде новой статьей — «Признаки наличия трудовых отношений».
В статье будут прописаны 7 критериев, указывающих на трудовые отношения между двумя лицами.
Наличия одновременно любых трех из указанных критериев будет достаточно, чтобы отношения признали трудовыми, а работодатель заплатил за каждого неоформленного сотрудника штраф в 30 минимальных заработных плат (более 125 тысяч грн по состоянию на февраль 2019 года).
К таким критериям относятся:
Компании, которые заключают гражданско-правовую сделку с ФЛП, уменьшают свои налоговые обязательства. Они освобождаются от уплаты 22% единого социального взноса из фонда заработной платы работников.
В отличие от наемного работника ФЛП третьей группы на упрощенной системе налогообложения уплачивает в бюджет лишь 5% от заработанных денег плюс минимальный месячный социальный взнос (918 грн по состоянию на февраль 2019 года).
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