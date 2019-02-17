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Мэй на следующей неделе поедет в Брюссель на переговоры по Brexit

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Мэй на следующей неделе поедет в Брюссель на переговоры по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала вернуться в Брюссель на следующей неделе для того, чтобы продолжить диалог с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером по условиям Brexit. Об этом, как информировало вечером в субботу агентство Press Association, глава правительства известила 317 парламентариев от правящей Консервативной партии в специальном письме.

В нем сказано, что, несмотря на то, что депутаты Палаты общин и выступили в четверг, 14 февраля, против подхода правительства в деле реализации Brexit, что, по словам премьера, вызывает разочарование, Мэй все равно пообещала, что будет добиваться от властей ЕС внесения изменений в так называемый бэкстоп — режим поддержки пребывания Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС. Глава правительства также сообщила депутатам от тори, что в ближайшие дни обсудит проблематику Brexit в телефонных разговорах со всеми без исключения лидерами стран Евросоюза.

Непосредственная дата предстоящей встречи с Юнкером в письме не упомянута. Однако в нем сказано, что министр по вопросам Brexit Стивен Баркли и главный переговорщик по теме Brexit со стороны Брюсселя Мишель Барнье проведут в ближайший понедельник встречу для обсуждения компромиссных предложений ряда британских консерваторов, которые направлены на то, чтобы вообще избежать введения «бэкстопа» в действие. А во вторник, 19 февраля, генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс ознакомит британских парламентариев с характером тех изменений в режим поддержки Ольстера, которые необходимо внести для того, чтобы Великобритания не была бы привязана к «бэкстопу» навечно.

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Мэй также призвала однопартийцев «пожертвовать личными предпочтениями» и объединиться вокруг необходимости осуществить Brexit, до непосредственной реализации которого остается лишь 41 день.

Brexit, Тереза Мэй
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