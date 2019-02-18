В центре Донецка сработали три взрывных устройства

Три взрыва самодельных взрывных устройств в центре Донецка зафиксированы в понедельник представительством самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Жертв и пострадавших нет, сообщили в представительстве.
«Сегодня утром в городе Донецк были зафиксированы три разрыва самодельных безоболочных взрывных устройств, обернутых в медную фольгу», — сообщили в представительстве. В СЦКК уточнили, что взрывы произошли вблизи гостиницы Park Inn, где базируются наблюдатели СММ ОБСЕ, и административных зданий руководства республики. «На месте взрыва был найден фрагмент от электродетонатора для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения. Пострадавших среди гражданского населения и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано», — добавили в представительстве ДНР.
По информации оперативной группы СЦКК, работавшей на месте происшествия, повреждена кровля газораспределительной станции на бульваре Пушкина и здание по улице Кобозева, 70.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016