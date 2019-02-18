В центре Донецка сработали три взрывных устройства

Три взрыва самодельных взрывных устройств в центре Донецка зафиксированы в понедельник представительством самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Жертв и пострадавших нет, сообщили в представительстве.

«Сегодня утром в городе Донецк были зафиксированы три разрыва самодельных безоболочных взрывных устройств, обернутых в медную фольгу», — сообщили в представительстве. В СЦКК уточнили, что взрывы произошли вблизи гостиницы Park Inn, где базируются наблюдатели СММ ОБСЕ, и административных зданий руководства республики. «На месте взрыва был найден фрагмент от электродетонатора для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения. Пострадавших среди гражданского населения и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано», — добавили в представительстве ДНР.

По информации оперативной группы СЦКК, работавшей на месте происшествия, повреждена кровля газораспределительной станции на бульваре Пушкина и здание по улице Кобозева, 70.