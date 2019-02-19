Туск заявил о высокой репутации Порошенко в Европе

Президент Европейского совета Дональд Туск высоко оценил усилия президента Украины Петра Порошенко в проведении реформ в государстве, отметив высокую репутацию главы украинского государства как в Брюсселе, так и во всех европейских столицах.
Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, во время встречи Дональда Туска с Петром Порошенко в понедельник вечером в Киеве президент Европейского совета отметил усилия украинского народа в борьбе с российской агрессией: «Это первый раз в нашей общей европейской истории, когда были продемонстрированы такое сопротивление и отвага, а также прагматизм. Поскольку я считаю, и не только я, что вы являетесь героями и прагматиками. Это уникально».
«Я также очень ценю вашу личную роль, господин президент. Вы также имеете хорошие причины гордиться. Это не только мое личное мнение. Ваша репутация и репутация всей страны очень высока не только в Брюсселе, но и во всех столицах Европы. Вы заслужили такую репутацию», — подчеркнул президент Европейского совета.
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