Порошенко провел переговоры с Туском – тот обещал поддержку

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с президентом Европейского Совета Дональдом Туском обсудил консолидацию стран Европейского Союза в поддержку Украины и за продление санкций против России.
Как сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины, П.Порошенко проинформировал собеседника об агрессии РФ против Украины в акватории Керченского пролива.
По словам Порошенко, все действия в РФ отношении украинских моряков и кораблей были определены как грубые нарушения норм международного права и, в частности Будапештского меморандума.
«Президент Европейского Совета заверил, что сделает все возможное для консолидации позиции стран Европейского Союза в поддержку Украины в ее отпоре российской агрессии и о продолжении политики санкций», — сказано в сообщении.
Как отмечается, Туск выразил обеспокоенность из-за агрессивных действий России и эскалации ситуации, и заявил о полной поддержке Украины.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016