В школах Грузии начнут учить китайский язык

В грузинских школах введут китайский язык в качестве второго обязательного иностранного языка, пишет «Тбилисская неделя» со ссылкой на местное Министерство образования.

Отмечается, что соответствующий меморандум подписали министр Михаил Батиашвили и посол Китая в стране. Батиашвили позднее пояснил, что его ведомство проводит «комплексную реформу системы образования» Грузии.

Как сообщают СМИ, новое правило, когда родители пятиклассников смогут выбрать в качестве обязательного второго иностранного китайский язык, вступит в силу со следующего года. Решение якобы принято по многочисленным просьбам школ и родителей.

Сейчас первый обязательный иностранный язык в Грузии — английский, его изучают с первого класса, в качестве второго языка большинство родителей выбирает русский.