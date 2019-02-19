«Записки практикующий ведьмы» и «Грузинская кухня»: в Украине запретили ввоз еще 19 книг

Госкомитет телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) во вторник пополнил список российских изданий, запрещенных к продаже на территории страны. В него были внесены 19 книг, в которых, по мнению чиновников, присутствуют признаки пропаганды и коммунистическая символика.

«Не будет распространяться на Украине книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева «Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом», которая построена на примерах работы властных структур России. Не представлено разрешения на ввоз книги Игоря Намаконова «Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач», в которой как мантра повторяются слова «Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди», — говорится в тексте решения, опубликованном на сайте Госкомтелерадио во вторник.

Под запрет также подпали некоторые детские издания и книги авторов советского периода, в оформлении которых используется коммунистическая и российская символики. Также под запрет подпала опубликованная на русском языке книга Мартина Догерти «Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина», в которой, по заявлению Госкомтелерадио, «фальсифицируется факты, культурные памятники эпохи Киевской Руси называются русскими».

Кроме того, в список включена книга Натальи Малиновской «Записки практикующий ведьмы», предисловие к которой рекламирует российские телеканалы. «Не представлено разрешения на ввоз книги журналистки московских глянцевых изданий Нино Билиходзе „Грузинская кухня: любовь на вкус“ (ООО „Эксмо“), в которой использованы комментарии известных россиян, имена которых внесены министерством культуры Украины в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности», — добавили в комитете.

Напомним, что в 2017 году в Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну иностранной продукции антиукраинского содержания.