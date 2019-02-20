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СМИ узнали, что США требуют от Китая

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СМИ узнали, что США требуют от Китая

В ходе переговоров между Китаем и США, очередной раунд которых должен стартовать на этой неделе, обе страны договорились, что важной части сделки станет вопрос о курсе юаня. В Вашингтоне рассчитывают, что Пекин откажется от искусственной девальвации своей валюты в ответ на введение американских тарифов, сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, этот вопрос обсуждается уже несколько месяцев, однако достичь консенсуса переговорщикам пока не удалось, хотя китайские представители сообщили министру финансов США Стивену Мнучину, что дальнейшее удешевление юаня не в их интересах.

При этом администрация Дональда Трампа продолжает настаивать на то, что если Китай продолжит обесценивать свою валюту, то американцы будут поднимать тарифы на импорт товаров из КНР.

За прошлый год юань потерял в стоимости 5%. Эксперты заподозрили, что таким образом Китай реагирует на угрозы США в условиях торговой войны.

Bloomberg указывает, что еще во время своей избирательной кампании Трамп заявлял о необходимости заставить Китай отказаться от манипуляций с курсом юаня. Выполнение этого обещания может помочь президенту и на внутриполитической арене, где за жесткие меры против Пекина выступают влиятельные республиканцы.

В начале февраля Белый дом объявил, что если США и Китай не придут к удовлетворительным результатам по торговому соглашению до 1 марта, то Вашингтон повысит таможенные пошлины на китайские товары.

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С начала 2018 года США несколько раз вводили торговые пошлины против китайских товаров более чем на $250 млрд. В свою очередь Пекин вводил ответные пошлины на американские товары.

Китай, юань, политика Трампа
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экономист

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