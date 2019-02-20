СМИ узнали, что США требуют от Китая

В ходе переговоров между Китаем и США, очередной раунд которых должен стартовать на этой неделе, обе страны договорились, что важной части сделки станет вопрос о курсе юаня. В Вашингтоне рассчитывают, что Пекин откажется от искусственной девальвации своей валюты в ответ на введение американских тарифов, сообщает Bloomberg.
По словам собеседников агентства, этот вопрос обсуждается уже несколько месяцев, однако достичь консенсуса переговорщикам пока не удалось, хотя китайские представители сообщили министру финансов США Стивену Мнучину, что дальнейшее удешевление юаня не в их интересах.
При этом администрация Дональда Трампа продолжает настаивать на то, что если Китай продолжит обесценивать свою валюту, то американцы будут поднимать тарифы на импорт товаров из КНР.
За прошлый год юань потерял в стоимости 5%. Эксперты заподозрили, что таким образом Китай реагирует на угрозы США в условиях торговой войны.
Bloomberg указывает, что еще во время своей избирательной кампании Трамп заявлял о необходимости заставить Китай отказаться от манипуляций с курсом юаня. Выполнение этого обещания может помочь президенту и на внутриполитической арене, где за жесткие меры против Пекина выступают влиятельные республиканцы.
В начале февраля Белый дом объявил, что если США и Китай не придут к удовлетворительным результатам по торговому соглашению до 1 марта, то Вашингтон повысит таможенные пошлины на китайские товары.
С начала 2018 года США несколько раз вводили торговые пошлины против китайских товаров более чем на $250 млрд. В свою очередь Пекин вводил ответные пошлины на американские товары.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016