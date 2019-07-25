Samsung начнет продажу Galaxy Fold в сентябре

Южнокорейская корпорация Samsung планирует выпустить на рынок свой новейший складывающийся смартфон Galaxy Fold в сентябре. Об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе компании.
Ранее выпуск нового смартфона был отложен после поступивших многочисленных жалоб на дефекты. Журналисты, еще в апреле получившие Galaxy Fold для написания предварительных обзоров, заявили о ряде проблем с экраном. В Samsung после этого сообщили, что неполадки проявлялись при сгибании устройства в верхней и нижней частях дисплея.
В пресс-релизе отмечается, что компания с тех пор произвела ряд улучшений данной модели.
«Samsung понадобилось время для того, чтобы полностью оценить дизайн продукта, произвести необходимые улучшения и провести тщательные тесты, чтобы утвердить внесенные изменения», — заявили в корпорации. В частности, инженерами была усилена защита экрана в месте сгибания устройства.
В Samsung подчеркнули, что компания в настоящий момент проводит последние тесты. Как говорится в пресс-релизе, Galaxy Fold будет доступен для покупки в ряде стран уже с сентября. О том, на каких рынках новинка появится в первую очередь, в компании обещают сообщить ближе к дате релиза.
Galaxy Fold — первый складной смартфон Samsung. В сложенном состоянии устройство можно использовать как телефон, в разложенном же оно по функциям сравнимо с планшетом. Гаджет имеет два экрана: размером 4,6 дюйма и 7,3 дюйма. Первый предназначен для работы устройства в режиме смартфона, второй — в качестве планшета.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016