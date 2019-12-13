Samsung уже продала более миллиона своих складных смартфонов Galaxy Fold

Samsung уже продала более 1 млн Galaxy Fold — при изначальном плане продаж в 500 тыс. штук.
О достижении рекорда продаж смартфонов Galaxy Fold сообщил президент и главный директор по стратегическим вопросам компании Samsung Electronics Йон Сон. Как сообщает itc.ua, таким образом, все проблемы, ограниченная доступность и высокая цена не помешали Galaxy Fold стать успешным продуктом.
Учитывая, что до конца года еще остается 2,5 недели, Samsung вполне может продать еще пару сотен тысяч Galaxy Fold. И принимая во внимание успех Galaxy Fold, предыдущий прогноз производителя в следующем году нарастить продажи сгибающихся смартфонов более чем на порядок, до 5-6 миллионов единиц, кажется вполне реальным. К тому же, сейчас Samsung вовсю трудится над следующим гибким смартфоном, который в отличие от оригинального Fold будет раскладушкой, как дебютировавший в прошлом месяце Motorola Razr 2019 и, если верить слухам, будет предлагаться по более доступной цене — ниже $1000.
Недавно Bloomberg писал, что Samsung решила поставить в грядущую раскладушку Galaxy Fold революционную 108-Мп камеру с пятикратным оптическим зумом, изначально предназначавшуюся только для Galaxy S11.
Напомним, Samsung Galaxy Fold — первый серийный смартфон с гибким экраном от именитого производителя — поступил в продажу в сентябре, причем первый месяц он был доступен только в Южной Корее. География продаж и поставки Galaxy Fold сильно ограничены.
4 декабря Samsung Украина объявила о старте предзаказов по цене 56 999 грн, к нам поступит ограниченная партия сгибаемых смартфонов Galaxy Fold — фактический старт продаж намечен на 21 декабря.
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