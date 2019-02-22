США планируют создать коалицию стран для освоения Луны

Вашингтон намерен создать объединение государств для совместной реализации планов по освоению Луны и установлению на ней постоянного присутствия. Об этом заявил в четверг директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.
«Мы создаем коалицию стран, чтобы вернуться на Луну на постоянной основе, — сказал он. — Другими словами, на этот раз, когда мы прибудем, мы останемся на Луне». На вопрос о том, предполагается ли доставить к спутнику Земли различные аппараты, роботизированные системы или астронавтов США, Брайденстайн ответил: «Все перечисленное».
«Мы прибудем и с людьми, и с посадочными модулями, и с луноходами, и с роботами», — пояснил он. Как подчеркнул Брайденстайн, с точки зрения американской стороны, «цель состоит не в том, чтобы оставить на Луне флаги и следы, а потом не возвращаться в течение 50 лет». «Мы хотим прибыть на постоянной основе», — добавил он.
Как подчеркнул Брайденстайн, при реализации данных планов важную роль могут сыграть частные компании, в том, что касается разработок, позволяющих многократно использовать ракеты-носители и космические аппараты. Глава NASA выразил надежду на то, что однажды «все элементы инфраструктуры между Землей и Луной можно будет применять повторно». «Это позволит нам перемещаться туда и обратно, но важную роль в этом играет частный сектор», — сказал он.
Брайденстайн подчеркнул, что «Луна привлекает большой интерес на международном уровне». Как он отметил, причина этого заключается в том, что «на Луне имеются ресурсы», в том числе «сотни миллиардов тонн льда», которые, по его словам, в перспективе могут быть использованы как «средство для поддержания жизни». «Это природные ресурсы, которые можно использовать в самых разных целях», — добавил глава космического ведомства США.
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