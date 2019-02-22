Социологи рассказали, что больше всего волнует украинцев

Украинцы считают самыми важными для них лично такие проблемы страны, как военный конфликт на востоке Украины, низкие зарплаты и пенсии, а также повышение тарифов на коммунальные услуги.

Согласно обнародованным в пятницу данным опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс», 62% респондентов назвали военный конфликт на востоке страны самой важной проблемой, 56,8% — низкий уровень зарплат и пенсий, 53,3% — повышение тарифов на коммунальные услуги.

32,9% обеспокоены повышением цен на основные товары и инфляцией, 20% — взяточничеством и коррупцией в центральной власти, 19,3% — отсутствием работы, безработицей.

Невозможность получить качественное медицинское обслуживание считают важной проблемой 13,7% опрошенных, социальное расслоение, пропасть между бедными и богатыми — 11,5%, коррупцию в судах, полиции, прокуратуре — 10,7%.