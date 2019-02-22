Создатель антивируса McAfee считает, что Bitcoin подорожает за два года в 250 раз

Стоимость Bitcoin увеличится в 250 раз с текущего уровня в $4000 к 31 декабря 2020 г., уверен создатель антивируса McAfee Джон Макафи. Миллиардер отреагировал на заявление вице-президента IBM по блокчейну Джесси Ланда, который спрогнозировал, что цена первой криптовалюты однажды поднимется до $1 миллиона.
«Люди начинают осознавать, что цена Bitcoin рано или поздно достигнет $1 млн, но когда это произойдет? „Когда-то“, „может быть через пять лет“, „в течение десяти лет“. Только я могу дать четкую дату: 31 декабря 2020 года», — написал Макафи в своем Twitter-аккаунте.
Миллиардер впервые заявил о том, что цена первой криптовалюты вырастет до $1 млн, в ноябре 2017 года. Тогда монета торговалась на уровне в $10 000, то есть она была в 2,5 раза дороже, чем сейчас.
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