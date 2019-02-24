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Xiaomi показала 5G-смартфон за 700 евро

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Xiaomi показала 5G-смартфон за 700 евро

На презентации в ходе выставки MWC 2019, проходящей в Барселоне, китайская Xiaomi представила 5G-версию флагманского смартфона-слайдера Mi Mix 3 и продемонстрировала в сотрудничестве с сотовым оператором Orange работу мобильной видеосвязи через опытный участок сети 5G. Обещанная скорость скачивания данных при помощи нового аппарата — более 2 Гбит/с.

Стоить новая версия Mi Mix 3 5G будет, по сравнению с конкурентами, доступно: 699 евро. Для сравнения, Samsung Galaxy S10+ 5G обойдется, по слухам, в сумму более 1500 долларов. В Xiaomi заявили о поддержке аппарата, оснащенного новейшим 5G-модемом Qualcomm X50 и системой-на-чипе Snapdragon 855, ведущими европейскими операторами связи. Правда, о конкретных сроках запуска 5G-сетей в коммерческую эксплуатацию пока не говорят.

Также Xiaomi анонсировала для Европы ранее показанный в Китае флагман Mi 9. Стоить телефон будет 449 евро.

В этом году, считают в Xiaomi, связь 5G — с возросшими на порядок скоростями передачи, уменьшенной задержкой при обмене данными и увеличенной пропускной способностью беспроводной инфраструктуры — станет реальностью и начнет двигать инновации в самых разных секторах IT-индустрии. Причем для развития технологий интернета вещей 5G будет играть, пожалуй, не меньшую роль, чем для мобильной связи.

5G позволит (благодаря минимальной задержке) полноценно заработать сервисам игрового стриминга, сделать стриминг видео в 4K таким же простым, как стриминг музыки сегодня, а также выведет на новый уровень удобство и возможности потребительских облачных сервисов.

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Поделились представители Xiaomi на презентации и статистикой о развитии бизнеса. В 2018-м по данным IDC компания заняла четвертое место в мире по поставкам смартфонов, в результате аппаратами компании по всему миру в настоящее время пользуются 224 млн человек. Xiaomi активно развивает продажи в Европе, выйдя на первое место в Испании по продажам смартфонов, не субсидируемых операторами связи. Другой популярный продукт — электроскутеры, которых Xiaomi продала уже более 560 000 штук. А в Китае компания, на фоне конкурентов не слишком успешно выступая на смартфонном рынке, является лидером по поставкам Smart TV.

Xiaomi, 5G
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