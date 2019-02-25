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Главный молдавский олигарх прошел в парламент

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Главный молдавский олигарх прошел в парламент

Лидера Демократической партии, бизнесмена Владимира Плахотнюка избрали в молдавский парламент по одномандатному округу. По партийным спискам туда также войдут члены его партии, социалисты, представители блока ACUM и партии «Шор».

Молдавский предприниматель и лидер правящей в республике Демократической партии Владимир Плахотнюк (Bloomberg и Forbes без указания размера состояния называют его самым богатым человеком Молдовы) вошел в парламент страны по итогам выборов по одномандатным округам. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте местного ЦИК.

За Плахотнюка после обработки 95,42% протоколов проголосовали 72,94% избирателей в Ниспоренском округе (20287 человек). Его основные соперники — заместитель председателя Либерально-демократической партии, журналист Ион Тергуцэ и представитель Партии социалистов (PSRM) Павел Артамонов получили там 17,8 и 6,52% соответственно.

Также по одномандатным округам после подсчета 95,47% бюллетеней в парламент республики был избран премьер-министр Молдавии Павел Филип (45,56%) и лидер оппозиционной Партии социалистов Зинаида Гречаный (46,17%), следует из материалов Центризбиркома.

Выборы в парламент Молдовы состоялись накануне. Впервые они прошли по смешанной системе. Прежде 101 депутата выбирали по партийным спискам. Теперь 50 парламентариев избрали по прежней схеме, еще 51 — по одномандатным округам.

По партийным спискам в законодательный орган войдут члены Партии социалистов (прежде ее возглавлял нынешний президент Молдовы Игорь Додон). Они являются лидерами партийного голосования. По данным ЦИК, после обработки 95,47% протоколов PSRM заручились поддержкой 31,71% избирателей. Помимо них в парламенте окажутся представители партии Плахотнюка — демократы. Они набирают 24,45%. Вместе с ними кресла в высшем законодательном органе республики займут участвовавшие в выборах впервые члены избирательного блока ACUM («Сейчас», 25,3%, второе место на выборах) и представители партии «Шор» (8,55%). Остальные партии не сумели преодолеть необходимый барьер в 6%.

Явка на выборах, согласно данным ЦИК, составила 49,07%. Порог для нее в этот раз был отменен.

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За два дня до голосования МВД России назвало Плахотнюка подозреваемым по делу о выводе из России 37 млрд руб. Речь шла о «молдавской прачечной». Лидер Демократической партии республики, по версии российского ведомства, вместе с бизнесменом Вячеславом Платоном являлся организатором схемы вывода средств.

Впервые об этой схеме стало известно в 2014 году после расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). В схеме, по данным расследователей, участвовали около 500 человек. Реальная сумма выведенных из России средств могла достигать $80 млрд, допускали в OCCRP.

Молдова, Владимир Плахотнюк
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