В США вручили кинопремии «Оскар»

Фильм рассказывает историю путешествия чернокожего джазового пианиста Дона Ширли и его водителя Тони Валлелонга по югу США в 1962 году.

По версии Американской киноакадемии, лучшим фильмом 2018 года стала комедийная драма «Зеленая книга».

«Зеленая книга» также получила статуэтку «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Фильм был снят режиссером Питером Фаррели, известным фильмами «Тупой и еще тупее», «Я, снова я и Ирэн», «Муви 43».

Картина основана на реальной истории — туре чернокожего джазового музыканта Дона Ширли по югу США, где его сопровождает водитель Тони Валлелонг. Сюжет разворачивается в начале 1960-х годов, периоде американской истории, когда широко практиковалась дискриминация афроамериканского населения. Название картина получила в честь путеводителя «Зеленая книга», которым пользуются главные герои — в нем перечислялись места в США, безопасные для чернокожих.

В номинации с «Зеленой книгой» конкурировали такие фильмы, как «Черная пантера», «Богемская рапсодия», «Черный клановец», «Фаворитка», «Звезда родилась», «Власть» и «Рома».

В номинациях лучшая мужская и женская роль победу одержали Рами Малек и Оливия Колман, игравшие в фильмах «Богемская рапсодия» и «Фаворитка». Лучшим режиссером 2018 года по версии Американской киноакадемии стал Альфонсо Куарон, снявший фильм «Рома».