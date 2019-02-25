В Ровно в дом судьи бросили гранату и сделали очередь из автомата

Ночью, 25 февраля неизвестные бросили гранату во двор частного хозяйства председателя Ровенского горсуда, после чего его дом был обстрелян из автомата. Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Отмечается, что в результате взрыва поврежден фасад дома.

«По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела ГУНП установили, что взорвалась граната РГД-5», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным правоохранителей, в направлении дома было совершено около 12 выстрелов из оружия, изготовленного на базе автомата Калашникова и его модификаций, в результате чего повреждены окна.

В полиции добавили, что никто не пострадал.

Сообщается, что правоохранители рассматривают различные версии совершенного преступления, но основная из них — профессиональная деятельность судьи.

С места происшествия следователи изъяли обломки гранаты и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу.