В Украине несколько снизился уровень заболеваемости корью

В Украине в период с 17 по 22 февраля 2019 года корью заболели 2,751 тыс. чел. (из них 1,438 тыс. — дети), что на 15,7% меньше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ).
Согласно сообщению, с начала года от осложнений кори скончались 9 чел., среди них — двое детей. Всего с начала вспышки кори умерли 30 чел.
В целом с 28 декабря 2018 года до 22 января 2019 года корью в Украине заболели 24,042 тыс. чел.: 10,588 тыс. взрослых, 13,454 тыс. детей. Самые высокие показатели заболеваемости — во Львовской (3,741 тыс. чел.), Винницкой (2,136 тыс. чел.), Ривненской (2,109 тыс. чел.), Хмельницкой (1,779 тыс. чел.) областях и в Киеве (2,083 тыс. чел.).
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