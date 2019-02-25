Порошенко заявил, что мечтает стать депутатом

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что мечтает стать депутатом Европейского парламента после завершения каденции на посту главы государства. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Когда меня спрашивают, кем я хочу работать... уже после президентской каденции, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю — быть депутатом Европейского парламента», — сказал Порошенко на молодежном форуме «Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС» в понедельник в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

Напомним, что там же он заявил, что Стратегическая цель Украины — не позднее 2023 года подать заявку на членство в Евросоюзе и получить План действий по членству в НАТО.