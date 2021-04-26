НАБУ сообщило о передаче дела Игоря Гладковского в суд

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры в понедельник, 26 апреля, передали в суд обвинительный акт в отношении Игоря Гладковского, одного из подозреваемых по делу «Оптимумспецдеталь».

«26 апреля 2021 года прокуроры САП направили в суд составленный детективами НАБУ обвинительный акт в отношении лица, которому инкриминируют получение 950 тыс. грн неправомерной выгоды за влияние на принятие решения гендиректором государственной компании „Укрспецэкспорт“. Речь идет об одном из восьми возможных участников коррупционной схемы по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК „Укроборонпром“ с использованием ООО „Оптимумспецдеталь“ и других субъектов хозяйствования», — сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Игорь Гладковский — сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, один из подозреваемых по делу «Оптимумспецдеталь».

26 апреля Гладковский прибыл в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), где ему был вручен обвинительный акт для дальнейшего рассмотрения дела в суде.

По данным следствия, в результате действий подозреваемого в 2015-2017 гг. ООО «Оптимумспецдеталь» получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями госконцерна «Укроборонпром». За это обвиняемый получал выгоду, которая, по договоренности, должна была составлять 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом, только по одному договору он получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды.

Гладковский 21 декабря 2020 года был уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля 2019 года фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), совместно с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-«прокладки» поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают: к коррупционным сделкам причастны первый замсекретаря СНБО Украины Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего на то время президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель «Укрспецэкпорта» и глава госконцерна «Укроборонпром» Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-«прокладки», одной из таких фирм якобы выступал завод «Кузня на Рыбальском», на то время принадлежавший Порошенко.